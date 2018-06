L'antidoping su Magnini: 8 anni di stop E l'azzurro: «Un'indagine vergognosa»

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliROMA - Filippo Magnini ancora nella bufera. La Procura nazionale antidoping ha chiesto 8 anni di squalifica per l'ex nuotatore. Le accuse sono di favoreggiamento, consumo e somministrazione di sostanze nell'ambito del caso Porcellini, dietologo e mentore del due volte campione del mondo nei 100 stile libero. Per l'ex compagno di Nazionale Michele Santucci invece sono stati chiesti 4 anni.In realtà Magnini era indagato dall'antidoping per una doppia violazione del codice Wada: consumo o tentato consumo di sostanze dopanti e favoreggiamento, poi il terzo capo d'imputazione, quello di somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata, è arrivato dopo il nuovo interrogatorio avuto l'11 aprile scorso con il nuovo procuratore capo Pierfilippo Laviani. A settembre partirà il processo.Forte la risposta di Re Magno, che in una nota racconta le tappe della vicenda e commenta: «Dopo tutta la collaborazione nelle indagini in questi otto mesi di strazio, leggo il mio nome accostato alla parola doping nonostante la Procura della Repubblica di Pesaro mi abbia dichiarato totalmente estraneo ai fatti. E' un'evidente ingiustizia, la mia anima ribolle perché questa indagine è vergognosa e perché la conclusione, che la Procura antidoping ha fatto propria su fatti che ho circostanziatamente smentito e rismentito, è l'essenza dell'ingiustizia più evidente». E annuncia: «Al momento opportuno, tramite i miei legali, porterò alla luce le gravi manomissioni e il tentativo di muovere a mio carico accuse prive di fondamento che hanno caratterizzato questa indagine-farsa a mio danno». Ma Magnini, nonostante il rischio di vedere macchiata un'intera carriera, mostra tutto il suo orgoglio: «Posso continuare orgogliosamente e coraggiosamente ad alzare la mia voce e il mio ventennale esempio agonistico contro il doping».