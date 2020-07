Giffoni film fest fa 50 e celebra con Onward

Per l'edizione numero 50 il Giffoni Film Festival si fa in quattro ... tranche, modulate in base all' età: dal 18 al 22 agosto, dal 25 al 29 agosto, tra settembre e novembre e dal 26 al 30 dicembre. Il festival per bambini e ragazzi che si svolge a Giffoni Valle Piana (Salerno) celebrerà però il suo giubileo (#Giffoni50) a partire da giovedì 16 luglio con l'anteprima di Onward - Oltre la Magia dei Pixar Animation Studios, diretto da Dan Scanlon e realizzato dal team di creativi di Monsters University è doppiato, nella versione italiana, dalle voci di Sabrina Ferilli (Laurel Lightfoot), Fabio Volo (Wilden Lightfoot), Favij (spiritello), Raul Cremona (apprendista stregone), David Parenzo (cameriere). «La voglia di ripresa è forte - ha detto il direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi - Non potevamo che iniziare in un modo così eccezionale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA