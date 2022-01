Giammarco Oberto

È stata testimone dell'arresto di Benito Mussolini il 27 aprile 1945 durante la fuga di Dongo. Lei è la ragazza bionda che i partigiani trovano nell'autoblindo su cui fino a poco prima viaggiava il Duce: si lasciano quando la colonna tedesca incappa nel posto di blocco della Brigata Garibaldi, e il Duce sale su un camion della Wehrmacht, cercando inutilmente di mimetizzarsi con un cappotto tedesco. Il resto è storia. Un altro pezzo se ne va via con lei, Elena Curti, ultima figlia naturale del Duce, seppur mai riconosciuta. È morta ieri a quasi 100 anni nella sua casa di Acquapendente (Viterbo): li avrebbe compiuti il 19 ottobre, otto giorni prima del centenario della Marcia su Roma.

Elena scopre di essere figlia del dittatore solo quando compie 18 anni e sua madre svela il segreto. Angela Cucciati, una sarta milanese, aveva avuto una storia con Mussolini nel 1921, quando il Duce aveva 38 anni ed era direttore del Popolo d'Italia.

Mussolini ha avuto cinque figli dal matrimonio con Donna Rachele: Edda, Vittorio, Bruno, Romano, Anna Maria. Ma ne ha avuti altri segreti. E una era Elena Curti. Anni dopo Mussolini ha voluto conoscerla e durante la Repubblica Sociale la riceveva ogni giovedì a Salò. L'aveva anche fatta assumere nella segreteria di Pavolini. Un legame talmente speciale, il loro, da non piacere a Claretta Petacci, che si era perfino convinta che quella ragazza bionda fosse un'amante del Duce.

Dopo Dongo Elena ha fatto cinque mesi di carcere e poi, mentre l'Italia cercava di uscire dalle macerie, era emigrata in Spagna. È tornata in Italia solo una ventina di anni fa.



