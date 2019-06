Francesco Balzani

ROMA - Il primo colpo di Petrachi sarà in uscita. Nelle prossime 48 ore, infatti, il Napoli è pronto ad accogliere Manolas senza pagare la clausola (valida dal 1° luglio) di 36 milioni. La Roma ha fretta di chiudere per incassare soldi indispensabili entro il 30 giugno. Per questo arriverà un piccolo sconto (circa 5 milioni) per il greco che ha già detto sì a un quinquennale da 3,5. Dietro lo sconto per Manolas però c'è dell'altro. A luglio, senza la scure del bilancio sulla testa, la Roma avrà una corsia preferenziale per Mertens in caso di mancato rinnovo del belga che, a 32 anni e con l'ipotesi di essere chiuso dall'arrivo di James Rodriguez, è disposto a sbarcare a Roma dove raccoglierebbe da Dzeko l'eredità di leader dell'attacco. Anche lo stipendio è alla portata: 4 milioni. La Roma riconsegnerebbe i 30 milioni incassati per Manolas per regalare al nuovo tecnico una punta da 20 gol. Gli affari col Napoli, però, non finiscono qui. Con la stessa formula adottata per Manolas, in azzurro potrebbe finire pure Luca Pellegrini valutato 20 milioni. Si tratterebbe di una plusvalenza secca per la Roma che metterebbe così a posto ogni pendenza. Soldi che potrebbero servire ai giallorossi per arrivare (a luglio) a Diawara.

Al momento, però, il predestinato alla regia sembra Veretout. Ieri l'incontro con l'agente del francese è finito bene: quadriennale da 2,5 milioni. Ora c'è da convincere la Fiorentina che al tempo stesso tratta pure con Milan e con lo stesso Napoli. Il procuratore di Veretout (Giuffredi) cura pure gli interessi di Hysaj, altro azzurro in ottica giallorossa ma vicino all'Atletico. Non è escluso questo scenario: Diawara e Hysaj alla Roma con Veretout lasciato ad Ancelotti. Intrecci di mercato per l'ennesima rivoluzione di una Roma che deve ricorrere a scambi e occasioni per rinforzare la squadra senza spendere troppo. Strada in discesa per Ismaily, il terzino richiesto da Fonseca e che dovrebbe arrivare dallo Shakhtar per 15 milioni. Al centro risalgono le quotazioni di Mancini mentre in porta piace Nubel dello Schalke.

In bilico le posizioni di Florenzi ed El Shaarawy. Il primo è corteggiato dall'Inter, il secondo pretende un adeguamento a 3 milioni ed è tentato dallo Shanghai. Nel corso dell'Assemblea degli azionisti a Trigoria spiccano le dichiarazioni di Fienga su Baldini («Non ha un ruolo in società, è solo un consulente di Pallotta») e Baldissoni: «Le voci sul Qatar sono false».

riproduzione riservata ®

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA