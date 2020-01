Ferro Cosentini

Con Frank Matano, che ci ha messo faccione e risata squillante sin dalla prima edizione, Lodovica Comello, giunta in quella successiva, è la veterana di Italia's Got Talent. Il folle e divertente talent show prodotto da Fremantle torna su Tv8 da domani in prima serata tutti i mercoledì fino al 6 marzo e per la giovane conduttrice è un'edizione del tutto particolare. Lo testimonia il pancione che si porta con orgoglio: «Quando siamo partiti a lavorare per il programma era il mio piccolo segreto spiega l'attrice e showgirl friulana - poi verso la fine ho comunicato la notizia ai giudici. Si sa, l'esplosione di ormoni: è dunque stata un'edizione unica per me, l'ho vissuta più intensamente, emozionandomi più che negli altri anni per i concorrenti che io come al solito conosco prima dei giudici. L'immedesimazione con loro, che hanno cento secondi per dire la loro, è stata totale». Tra le novità, il giudice Joe Bastianich, passato dagli show di cucina e ristorazione come MasterChef a un family show in cui, accidenti, un po' di cuore lo devi avere, anche se hai fama da duro: «Il duro Bastianich un po' si lascia andare, vedrete spiega Comello Io e i tre giudici Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi eravamo curiosi di come si sarebbe mosso Joe. Lui ha un senso artistico spiccato, canta e suona, e insomma ci ha sorpresi con giudizi e critiche sempre ponderati». Altra novità: sette puntate di Audizioni registrate, da cui sono stati selezionati altrettanti finalisti, nessuna semifinale e, per la finale in diretta del 6 marzo, pubblico armato di televoto. Dai dodici finalisti spunterà il campione assoluto. Poi, Lodovica si dedicherà al lavoro di mamma: «Ma ne approfitterò per scrivere, magari il Late Show che sogno di fare».

