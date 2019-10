Emilio Orlando

Dalla finzione artistica del rap alla fredda realtà della camera di sicurezza di un commissariato. «A testa alta anche con le manette». Chissà se quando aveva composto questa strofa di una delle canzoni del suo repertorio, il rapper romano trentunenne Mr. Melt al secolo Matteo Sammarco, lo aveva fatto immaginando che presto o tardi sarebbe stato arrestato per detenzione e spaccio di droga.

È andata proprio così per il cantautore, acclamato sui social e su YouTube da migliaia di fan e follower finto in manette durante un blitz antidroga del commissariato Esquilino. Quando gli agenti gli hanno intimato l'alt ad un posto di blocco, il giovane ha cercato di buttare la droga dal finestrino. I detective in borghese del vicequestore Giuseppe Moschitta, lo hanno fermato a bordo di un'automobile a piazza Vittorio con diverse dosi di cocaina, ketamina e hashish nascoste negli slip. In tasca, durante la perquisizione personale i poliziotti hanno trovato 700 euro in contanti, probabile provento dello spaccio. L'artista romano, ma residente ad Amsterdam, era in auto insieme a tre amici, tra cui un collaboratore che con cui produce i video e le canzoni.

Insieme al gruppo, durante il controllo è stata identificata e segnalata alla Prefettura, come consumatrice di sostanze stupefacenti, una ragazza di 21 anni che nascondeva dentro il reggiseno alcuni grammi di hashish. L'arresto del rapper si inserisce nell'ambito dei controlli antidroga disposti sul tutta la Capitale, dal questore Carmine Esposito, che hanno consentito alla polizia di arrestare 10 spacciatori nel week end. Come vittime di una maledizione, sono ormai centinaia i rapper arrestati negli anni perché responsabili di reati di spaccio e rapina non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia ed a Roma.

Il mese scorso la polizia di Milano ha arresto per rapina il rapper diciottenne Adamo Bara Luxury che dopo che aveva rapinato un cinese del telefono cellulare, colpendolo violentemente con un gancio di traino. A marzo, i carabinieri della compagnia Roma centro arrestarono Gallagher e Traffik due rapper molto famosi con l' accusa di rapina aggravata dall'uso di armi.

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

