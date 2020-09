Domenico Zurlo

Poco meno di due anni fa era miracolosamente sopravvissuto ad un drammatico incidente: un'esperienza terribile, che aveva raccontato ai più giovani facendo da testimonial per la sicurezza stradale. Ma per Andrea Severi, 26 anni, un secondo schianto è stato purtroppo fatale: sabato, mentre viaggiava in auto con la fidanzata 19enne, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un albero, morendo sul colpo.

Una storia scioccante per la famiglia del giovane, di Meldola, in provincia di Forlì, che già nel gennaio 2019 aveva rischiato la vita in un tamponamento con un camion: il fratello alla guida era rimasto illeso, Andrea aveva lottato per un giorno tra la vita e la morte dopo aver riportato un grave trauma cranico, ma con forza e coraggio alla fine aveva vinto lui.

Quell'esperienza terribile l'aveva raccontata lo scorso dicembre ai ragazzi delle scuole superiori di Forlì nell'ambito di una campagna dell'Ausl Romagna per la sicurezza stradale: al suo fianco c'erano il papà, poliziotto in pensione, e la zia infermiera. Gli studenti erano rimasti impressionati dal racconto di Andrea, che li esortava a stare attenti sulle strade, troppo spesso luogo di tragedie per giovani e giovanissimi: «Non pensate che succeda solo agli altri», aveva detto la zia. Non potevano sapere, lo sfortunato testimonial e i suoi familiari, che meno di due anni dopo la vita avrebbe riservato lo stesso dramma, con un finale diverso e terrificante.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 05:01

