Da Santa Cecilia all'Opera, lo stop

Stefania Cgarini

Anche le corazzate dell'intrattenimento - a cominciare dalle Istituzioni ospitate al Parco della Musica - pigiano il freno e si adeguano al decreto di contrasto al Covid-19, annullando gli eventi fino al 3 aprile. Musica per Roma sospende concerti, incontri e i grandi festival - Libri Come (12-15/03) e National Geographic (30/03- 3/04)- ma lascia aperti botteghino, punti di ristoro, libreria e Musei (con accessi contingentati). L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sospende ogni attività collaterale e i concerti diretti da Antonello Manacorda (nellal foto, questo fine settimana, Myung Whun Chung (13- 14/03), Nikolai Lugansky (18/03), Tomás Netopil (19-21/03), Leonidas Kavakos (25/03), Jakub Hrusa (26-28/03), Grigory Sokolov (30/03) e il concerto dei Kodò - Tamburi giapponesi (9/03). Riprogrammazioni e rimborsi verranno comunicati su auditorium.com, santacecilia.it e canali social.

Il Teatro dell'Opera di Roma cancella le repliche del balletto Il Corsaro (questo fine settimana) e le rappresentazione dell'opera Turandot (dal 24/03 al 5/04) con rimborso entro 30 giorni su ticketone o al botteghino (ufficio.biglietteria@operaroma.it, 0648160255). L'Accademia Filarmonica Romana sospende e rinvia a nuova data i concerti previsti alla Sala Casella - ciclo Assoli dedicato alle percussioni con Del Mastro, Caliciotti, Giacobbe (oggi) - teatro Argentina con il Quartetto Hagen (il 26/03, riprogrammazione e rimborsi su www.filarmonicaromana.org e 063201752).

Le Istituzioni universitarie rinunceranno momentaneamente a Musiche dell'Arcadia con Osella, Spinedi, Lanzillotta (previsto l'11/03) di Roma Sinfonietta all'università Tor Vergata (le news su info@romasinfonietta.it e 328 7874043). L'Istituzione universitaria concerti de La Sapienza posticipa a data da destinarsi al concerto di Roberto Prosseda (previsto il 10/03, info e novità www.concertiiuc.it 06 3610051-2).

L'Orchestra dell'università RomaTre di stanza al teatro Palladium della Garbatella - che sospende fino al 15/03 tutte le attività previste in scena - cancella quattro concerti del mese in corso: quello celebrativo dei 15 anni (17/03); il concerto The Hours - Fantasia (19/03 all'accademia di Danimarca); Amore e morte nella poetica di Chopin (25/03 al teatro Torlonia) e Anton Spronk a Roma (27/03 alla fondazione Primoli). La rimodulazione del calendario comparirà su teatropalladium.uniroma3.it.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 05:01

