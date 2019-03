Alessandra De Tommasi

Il Dottor Stranamore di Grey's Anatomy, Patrick Dempsey, torna stasera in tv su Sky Atlantic con la miniserie La verità sul caso Harry Quebert, ispirata all'omonimo bestseller di Joel Dicker, diretta dal Premio Oscar Jean-Jacques Annaud e presentata al festival Cannes Series, di ritorno dal 5 al 10 aprile. «Ho accettato il ruolo - spiega - perché rappresenta una sfida enorme che non voglio perdermi». Il suo scrittore finisce infatti nel mirino della polizia quando una studentessa 15enne con cui un tempo aveva una relazione, Nola Kellergan (l'esordiente Kristine Froseth), scompare e, dopo 35 anni, il corpo viene rinvenuto nel giardino di casa sua. «Questo ruolo mi affascina per la sua ambiguità ed esplorarlo è stato come mettere insieme i pezzi di un puzzle emotivo». Questo thriller psicologico intenso e a tratti logorante, insomma, ricopre un significativo lasso temporale nella vita dell'insegnante e mostra una versione inedita dell'ex medico creato da Shonda Rhimes. Stesso charme, ma maturità diversa: «Mi ha appassionato la possibilità di seguire il personaggio a lungo, entrando in contatto con lui in maniera familiare. E, a dispetto di quanto si possa pensare, non sono affatto stufo della serialità anzi è stata la cornice che ha fatto decollare la mia carriera».

Nel futuro dell'attore un altro telefilm, Diavoli, con Alessandro Borghi, ambientato nel mondo della finanza e girato in parte in Italia: «Nutro un profondo affetto per il vostro Paese e sono sempre contento di tornarci perché la gente qui ha la capacità di farmi sentire realmente a casa, soprattutto quando mi manca la famiglia».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA