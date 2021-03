Al posto di Arcuri il generale Figliuolo

Dopo Borrelli via anche Arcuri. Il premier Mario Draghi prosegue il suo percorso di discontinuità rispetto al governo Conte e rimuove il discusso Commissario per l'emergenza affidando il ruolo al generale Francesco Paolo Figliuolo. Così facendo in pochi giorni il nuovo presidente del Consiglio ha ridisegnato i vertici delle due istituzioni che guideranno il piano di vaccinazione di massa: prima la Protezione civile con Fabrizio Curcio a capo del Dipartimento, poi l'addio ad Arcuri con la scelta di una figura militare al suo posto.

Generale di corpo d'armata, Francesco Paolo Figliuolo - giù insignito di numerose onorificenze - è originario di Potenza e ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell'Esercito, interforze e internazionale. È stato Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, e dal 7 novembre del 2018 è Comandante Logistico dell'Esercito: nel suo passato importanti esperienze anche come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan nell'ambito dell'operazione ISAF e Comandante delle Forze NATO in Kosovo tra il 2014 e il 2015.

(S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA