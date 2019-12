Acea, arriva lo Sportello amico

Saper usare il sito web o la app, comodamente da casa, per evitare spostamenti e lunghe file agli sportelli: con questo obiettivo Acea Ato 2 ha lanciato lo Sportello amico con cui raggiungerà tutti i 96 comuni della Città Metropolitana per aiutare i cittadini nell'utilizzo dei servizi digitali dell'Area Clienti MyAcea e della relativa App. Si tratta dei sistemi digitali con cui è possibile chiedere e seguire pratiche come la voltura del contratto, il pagamento online, la rateizzazione, l'attivazione della bolletta web e la domiciliazione e l'autolettura del contatore. Il progetto parte da Allumiere e arriverà, a breve, in tutti i 96 comuni dell'Area Metropolitana di Roma. Il protocollo d'intesa, firmato dal Presidente di Acea Ato2 Claudio Cosentino e il Sindaco di Allumiere Antonio Pasquini, porterà all'apertura di un vero e proprio punto di contatto, gestito da personale comunale e formato da Acea Ato2.(L. Loi.)

Lunedì 16 Dicembre 2019, 05:01

