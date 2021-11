TATARUSANU 6,5

Fa un miracolo su De Paul e poco importa che la bandierina è alzata. Attento, attentissimo. Dimenticata la nottataccia di Firenze.

KALULU 6

Fa tutto bene. Lo fa senza voler strafare, senza fare cose sbagliate (20' st Florenzi 6: spinge di più e prova anche la conclusione).

KJAER 6

La sua esperienza è fondamentale per non cadere nei soliti errori.

ROMAGNOLI 6

Se a Firenze ci fosse stato, forse il Milan non avrebbe perso

THEO HERNANDEZ 5,5

Non è il solito Theo, quello bello e spavaldo. E la differenza si sente.

KESSIE 6,5

Serve sostanza, farsi sentire lì in mezzo al campo. Lui fa anche di più, mette la palla che regala la prima vittoria in Europa, quella della speranza.

TONALI 5

Ci mette grande corsa, grande voglia. Ma c'è meno qualità. E quella sarebbe servita (19' st Bakayoko 6: ha la grande occasione per cambiare la sua carriera. La sbaglia).

SAELMAEKERS 6,5

Le prova davvero tutte per trovare la via del gol. Ma sbaglia sempre strada.

KRUNIC 5

Non fa niente di quello che Pioli aveva chiesto, che serviva al Milan per vincere (20' st Messias 7: gli basta poco per far vedere le sue qualità, la sua forza anche nell'area piccola. Una rete che non dimenticherà mai).

BRAHIM DIAZ 6

Prova a inventare qualcosa ma non gli riesce (33' st Bennacer 6)

GIROUD 5

Mai decisivo. Partitaccia (21' st Ibrahimovic 6: i fischi del Wanda Metropolitano dicono tutto).

PIOLI 7

Un Milan che non muore mai, proprio come il suo allenatore.

Giovedì 25 Novembre 2021

