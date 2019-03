Olimpiadi, Salvini apre: «Il governo trovi i fondi»

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini apre a fondi del governo per aggiudicarsi le Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina. «Il governo dovrà trovare i fondi», ha annunciato il vicepremier da Bergamo, segnando il cambio di rotta, visto che fin dall'inizio della candidatura Roma non si era impegnata economicamente. «Sono straconvinto - ha proseguito il ministro degli Interni - che le Olimpiadi saranno un'occasione eccezionale, una vetrina per le bellezze italiane e lombarde».

Milano e Cortina quindi potrebbero accedere ai fondi pubblici necessari a rafforzare la candidatura. Restano da convincere gli alleati di governo grillini.

Salvini lo ha poi ribadito a Milano, nel tardo pomeriggio, dopo il consiglio federale del Carroccio: «Nell'ultimo consiglio dei ministri si è fatto chiarezza. Ci sarebbe un ritorno economico vero di almeno un miliardo di euro. Qualcuno era convinto che non dovessero esserci fondi a sostegno di iniziative sportive, ma visto che sono stati stanziati 78 milioni per il torneo di tennis di Torino, è evidente che faremo altrettanto per garantire le Olimpiadi in Italia». Un bel segnale in vista dell'arrivo a Milano, dal 1° al 6 aprile, della Commissione di valutazione del Cio. Gli ultimi sopralluoghi prima della decisione finale a giugno a Losanna. (S.Rom.)

