Nainggolan: «Voglio vincere con l'Inter»

Alessio AgnelliMILANO - «L'Inter? Una scelta semplice per come mi ha voluto. Spero di ripagare la fiducia vincendo con questa maglia: la Juve perderà prima o poi». Una scelta di vita, strettamente connessa a Spalletti («Un bene ritrovarlo») e al ritorno in Champions («Ora posso dire che ha inciso») dell'Inter. Ma, nello sbarco a Milano di Radja Nainggolan, il fattore determinante «è stata la fiducia - ha sottolineato il belga in conferenza -. Mi hanno chiamato in tanti dall'Inter, facendomi sentire importante. E la mia scelta si è basata soprattutto su questo, su come mi hanno fatto sentire». E come a Roma non accadeva da tempo. «Dico solo che poteva finire in maniera diversa».Dall'Hotel Palazzo Parigi di Milano, il Ninja, al debutto ufficiale in nerazzurro, ha preferito voltar pagina, concentrandosi solo sull'Inter e sui tanti obiettivi stagionali: «Spero di vincere qualche trofeo il prima possibile - ha chiosato -. Per la mia carriera è un passo importante, ritrovo Spalletti con cui ho fatto bene. La mia esperienza importante in Europa? Sì, ma una stagione non si basa solo sulla Champions, va vissuta su più fronti. La Juventus prima o poi sbaglierà campionato, noi dobbiamo inseguire ogni obiettivo, poi tireremo le somme. Vicino all'Inter in passato? Sì, ma questo è il momento giusto».Dalla sua Nainggolan avrà il tecnico di Certaldo, «con cui arrivavo di più in area rispetto a Di Francesco. Il mio ruolo? Posso ricoprirne molti, deciderà il mister», e capitan Icardi, che «ho sentito. Gli ho detto che sono carico e lui che è carico come me». Chiusura sul numero di maglia, il 14, perché il 4 è stato ritirato. Ho scelto il primo numero disponibile con il 4, poi è anche storico (Cruijff e all'Inter Vieira, Veron e Simeone prima del Ninja, ndr), importante», e sul Mondiale, che «non sto seguendo molto, così soffro di meno per non esserci - ha concluso Nainggolan -. Se ho già chiamato Dembélé? Ora è con il Belgio e non lo stresserò ora per venire all'Inter, ma è fortissimo e un amico».Per il mediano del Tottenham se ne riparlerà a metà luglio. In giornata, invece, possibile fumata bianca con il Sassuolo per Politano. «Speriamo di chiudere presto - ha confermato l'agente -, c'è la volontà di Matteo». La quadra a per 5 milioni di prestito, più 20 di riscatto e il cartellino di Odgaard (5/6 milioni). Capitolo esterno di difesa: all'Atletico chiesto Vrsaljko (no al prestito con diritto di riscatto), con l'agente Lucci contatti costanti per Zappacosta e Florenzi.