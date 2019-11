MILANO - «Sono pronto. La pressione c'è, ma la gestisco bene. Sogno di diventare n°1 al Mondo, anche se la realtà ora è qualcosa d'altro». Così Jannik Sinner, che stasera debutterà contro lo statunitense Tiafoe al Palalido. Sperando di avere miglior fortuna del Milan, squadra di cui il 18enne altoatesino è tifoso. Nel gruppo dell'azzurro anche Ymer (Svezia) e Humbert (Francia). Dall'altra parte la testa di serie n°1 De Minaur (Australia), Ruud (Norvegia), Kecmanovic (Serbia) e Davidovich Fokina (Spagna). I primi due di ogni girone vanno in semifinale. Le Next Gen ATP Finals si giocano con regole sperimentali; in particolare match al meglio dei 3 set su 5, ma i set si vincono a 4 e non a 6 giochi, con tie-break sul 3 pari. Niente vantaggi: nel game si disputa un unico punto decisivo sul 40 pari. Niente giudici di linea. (M.Sar.)

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

