Massimo Sarti

MILANO - Inter in volo da Malpensa verso Singapore. Mauro Icardi al Centro Suning di Appiano Gentile ad allenarsi con un preparatore e un fisioterapista per recuperare la miglior condizione. Da oggi, anche geograficamente, la distanza tra il mondo nerazzurro e il suo ex capitano sarà più che evidente. Migliaia di chilometri a ribadire una separazione già sancita dai fatti e dalle parole macigno, il 6 luglio, dell'amministratore delegato Beppe Marotta: «Icardi non rientra nel progetto dell'Inter», al pari di Nainggolan.

Un verdetto assolutamente impensabile solamente sei mesi fa, frutto di una concatenazione di eventi che nel 2019 ha portato Icardi da simbolo e trascinatore dell'Inter (seppur già con un ondivago rapporto con la Curva Nord), da uomo che con i suoi gol aveva riportato i nerazzurri in Champions e quasi al passaggio del turno lo scorso autunno, a protagonista di una telenovela che ha ancora un epilogo nebuloso per quel che concerne il futuro del rosarino.

Una certezza è invece la fine della vicenda con l'Inter iniziata nell'estate del 2013 e che ha portato 124 gol (anche se l'ultimo su azione risale al 2 dicembre 2018 a Roma) in 219 partite ufficiali. Nella sola serie A, 111 centri in 188 presenze. Il vero piano inclinato all'ingiù è cominciato il 9 febbraio scorso dopo la faticosa vittoria di Parma (rete di Lautaro Martinez), con la richiesta di Luciano Spalletti di porre fine alla querelle sul rinnovo di Icardi. Nelle ore seguenti, l'uscita della moglie-agente Wanda Nara a Tiki Taka: «Vorrei che Mauro fosse più tutelato dalla squadra».

Il giorno 13 la fascia di capitano passata ad Handanovic e Icardi che non va a Vienna in Europa League. L'argentino sarebbe rientrato in campo oltre un mese e mezzo dopo, il 3 aprile in casa del Genoa. Dopo mille polemiche sui problemi al ginocchio addotti dal bomber. Spalletti ha dovuto, non senza disagio e frecciate, gestire la vicenda. La società, con l'arrivo di Antonio Conte, ha poi preso la drastica decisione, in un'estate nella quale Icardi ha perso anche la Nazionale.

Ora Maurito aspetta. Nonostante le smentite, le voci di contatti tra Wanda Nara e il Napoli continuano a trapelare. La Juve resta in pole, ma non ha fretta. In teoria Icardi potrebbe anche rifiutare ogni offerta non gradita e restare all'Inter da separato in casa.

Il club nerazzurro vorrebbe evitare di doverlo svendere. Arrivederci alla prossima puntata della telenovela.

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

