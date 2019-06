Massimo Sarti

MILANO - Domani proveranno a farci sognare ancora, cercando a Gdynia (ore 17,30), di fronte all'Ucraina, di conquistare la finale del Mondiale polacco. Poi sarà tempo di scoprire il futuro delle stelline dell'Under 20 azzurra. Proviamo a fare qualche ipotesi.

PLIZZARI - Portiere, 19 anni, Milan. Inevitabile, per il para quasi tutto del ct Nicolato, il parallelo con Gianluigi Donnarumma. Nel caso il 99 rossonero venga ceduto per esigenze di bilancio, Plizzari potrebbe restare a fare il secondo di Reina (o di Perin, ipotesi viva in caso di partenza anche dello spagnolo) e continuare ad imparare. Se poi Giampaolo dovesse avere lo stesso coraggio che ebbe Mihajlovic con Gigio nel 2015...

DEL PRATO e BETTELLA - Entrambi di 19 anni, difensori, Atalanta; il jolly (perché è anche centrocampista) della Primavera orobica e l'ex interista reduce dal prestito al Pescara sono in concorrenza in azzurro. Gasperini li conosce bene e su di loro ha l'occhio a lunga gittata. Sono destinati a giocare altrove in prestito per farsi le ossa, nella speranza che diventino per la Dea patrimonio tecnico ed economico come Caldara e Mancini.

LUCA PELLEGRINI - Esterno, 20 anni, Roma. Di Francesco lo ha fatto debuttare in A e in Champions, Maran gli ha dato fiducia nel prestito al Cagliari, Nicolato lo sta utilizzando da interno di centrocampo nel 3-5-2. Un'opzione interessante per il terzino sinistro che potrebbe crescere ancora in giallorosso alle spalle di Kolarov. Ma attenzione, perché piace a Milan e Juve.

FRATTESI - Centrocampista. 19 anni, Sassuolo). In azzurro si è scoperto goleador (già due reti mondiali) e, dopo 33 gare con l'Ascoli in serie B, è pronto per la serie A. De Zerbi con i giovani va a nozze, ma entro l'estate 2020 la Roma può esercitare la recompra sul ragazzo cresciuto nelle giovanili giallorosse sotto l'ala di Daniele De Rossi.

PINAMONTI - Attaccante, 20 anni, Inter. In Polonia 4 gol in 5 gare, in A 5 reti nell'anno di prestito al Frosinone. La Roma lo avrebbe chiesto nella trattativa per dare Edin Dzeko (al quale è già stato paragonato per tecnica e prestanza atletica) ad Antonio Conte, ma i nerazzurri sono già rimasti scottati con Zaniolo e dovrebbero concederlo solo in prestito o con diritto di recompra. A chi? La fila potrebbe aumentare ancora dopo l'Europeo Under 21.

riproduzione riservata ®

Lunedì 10 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA