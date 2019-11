L'assalto al blindato finisce in Far West

Salvatore Garzillo

Sull'asfalto restano 15 bossoli, eppure nessuno è stato colpito. È in questa sorprendente e fortunata statistica la sintesi dell'assalto al portavalori organizzato ieri mattina da tre rapinatori davanti al Bricoman di Segrate, in via Piaggio. Un colpo fallito grazie alla prontezza dei vigilantes a guardia del blindato che conteneva l'incasso del weekend del negozio, che sono riusciti a mettere in fuga i banditi, senza il bottino.

L'unico a finire in ospedale è stata una guardia giurata di 44 anni, ferita da una scheggia di metallo saltata a causa dei proiettili contro la portiera. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

Il film dell'assalto inizia alle 7,40. I tre vigilantes di Mondialpol hanno appena prelevato la cassa del fine settimana del maxi store di bricolage, sono in un punto lontano dal passaggio dei clienti, stanno per risalire sul mezzo blindato quando il commando di tre persone gli si para davanti scendendo da una Ford Fiesta nera. Indossano il passamontagna, impugnano tutti una pistola. Uno di loro la punta contro l'uomo alla guida, gli grida di consegnare la sacca con i contanti. Pensavano sarebbe stato un colpo facile, invece i tre reagiscono, resistono alle minacce, innervosiscono i banditi: uno esplode sei colpi ad altezza uomo che si conficcano nella carrozzeria. È in questo momento che la guardia resta ferita di striscio dalla scheggia di ferro. Uno dei suoi colleghi risponde al fuoco e spara nove colpi della sua semiautomatica d'ordinanza. Nessuno dei proiettili raggiunge l'obiettivo. Ormai il colpo è bruciato, i rapinatori si rifugiano sull'auto e scappano.

In pochi minuti sul posto arrivano soccorsi e carabinieri. Il 44enne ferito è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, dove nel pomeriggio ha ricevuto la solidarietà dei colleghi. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e ai militari della Compagnia di San Donato, che hanno raccolto i video delle telecamere del parcheggio. Sono convinti che troveranno elementi utili all'individuazione dei fuggiaschi.

