Il Salone orgoglio italiano

Greta Posca

C'è Leonardo, un concerto d'inaugurazione con l'Orchestra della Scala che esegue musiche di Rossini diretto da Riccardo Chailly. E l'orgoglio italiano del creare e del fare. Sono gli ingredienti del Salone del Mobile numero 58 dedicata all'ingegno, ovvero a Leonardo (nei 500 anni dalla morte), che si terrà dal 9 al 14 aprile a Rho Pero. La rassegna internazionale dell'arredamento punta sulla centralità di Milano, e sulla capacità creativa della rete industriale. «Milano ha successo», ha spiegato Claudio Luti, presidente del Salone, ieri alla presentazione dell'evento «ed è utile per consolidare la capacità attrattiva della rassegna. Il Salone offre di prodotti ma, soprattutto, occasioni di relazioni internazionali e opportunità di riflessione sul rapporto tra creatività e impresa». E Leonardo? Il Salone lo celebra con Acqua, installazione nella Conca dell'Incoronata, un'installazione dedicata ai suoi geniali e anticipatori studi idraulici. «Questo omaggio rappresenta la dimensione in cui si muove ed evolve il Salone, manifestazione apprezzata in tutto il mondo che interpreta al meglio lo spirito di Milano e il tempo in cui viviamo», ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala. Per il macrosistema arredamento nel 2018 i segnali positivi sono arrivati sia dal mercato interno (+3,1% rispetto al 2017), sia dall'export che ha mantenuto un segno positivo costante: nel segmento dell'alto di gamma le aziende italiane hanno conquistato la quota principale su tutti i mercati. «È una trama straordinaria quella che lega creatività, ingegno e industria, e che fa del design italiano un punto di forza di importanza strategica per tutto il sistema Italia», ha sottolineato Emanuele Orsini, presidente di Federlegno Arredo Eventi. Tornano le biennali Euroluce e Workplace3.0. Quest'ultima con una modalità espositiva rinnovata, per mettere in scena l'evoluzione dell'idea di ambiente lavorativo, sempre più spazio aperto alla condivisione professionale e alla contaminazione con altre attività quotidiane. Circa 550 saranno i protagonisti del XXII SaloneSatellite.

Infine, il ministro ai Beni Culturali Alberto Bonisoli ha annunciato che il governo darà 10 milioni al nascente Museo del design in Triennale.

