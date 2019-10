Ferruccio Gattuso

La paura allo stato puro. Questo è L'esorcista da sempre. Decadi di cinema horror prima e dopo questo titolo, tratto dal romanzo William Peter Blatty, diretto da William Friedkin, hanno dovuto inchinarsi alla potenza di questa storia e alla sua rappresentazione su schermo.

Oggi, quella storia approda sul palcoscenico, per la prima volta in Italia, con l'adattamento di Alberto Ferrari, in cartellone al Teatro Nuovo da stasera. Il regista va dritto al punto e non lascia scampo: «Quando vedi un film come L'esorcista in tv, se vuoi fuggire almeno un po' alla paura non hai che da abbassare il volume, perché il sonoro e la musica sono parte fondamentale di un horror. In teatro questo non li si può fare: devi vedere, sentire e difficilmente puoi uscire».

C'è una punta di divertito sadismo nelle parole di Alberto Ferrari, ma non è reale perfidia: è soddisfazione per una messa in scena d'impatto, che non fa sconti a nessuno, spettatori e interpreti. La storia è risaputa: quando tutte le strategie mediche non sembrano avere la meglio sullo strano comportamento della giovane Regan (Claudia Campolongo), si pensa di ricorrere a un esorcismo nel quale vengono coinvolti due preti, Padre Karras (Andrea Carli) e Padre Merrin (Gianni Garko). Inutile girarci attorno, la curiosità sta tutta per come le reazioni demoniache esplodono in scena: «Accadrà tutto, Regan girerà la testa, leviterà, gli effetti speciali non mancano anche se non saranno il centro. La storia, la riflessione sulla natura del male restano l'anima dello spettacolo».

Il primo adattamento teatrale de L'esorcista lo si deve invece alla mano di John Pielmeier (sceneggiatore del film Agnese di Dio), nel 2012 al Gil Gates Theater a Los Angeles l'opera debuttò in prima mondiale, poi fconquistò Londra e Broadway. «L'intuizione di portare la piéce in Italia la si deve a Lorenzo Vitali conclude Ferrari, già fodnatore del Teatro Libero Lui ha pensato a me perché il mio curriculum è anche televisivo e cinematografico».

