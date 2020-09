Faustini, favole in note: «Io sempre ottimista»

Francesca Binfarè

Il cantautore bresciano Matteo Faustini presenta dal vivo il suo disco di debutto, Figli delle favole. Dopo essersi fatto notare all'ultimo Festival di Sanremo con Nel bene e nel male, per la prima volta si esibirà live stasera al Memo Restaurant.

Le regole anti contagio hanno influenzato l'organizzazione del live?

«Ci sono limitazioni importanti. È impegnativo fare un concerto oggi, nel locale può entrare meno della metà del pubblico, ma ho la fortuna di avere un'etichetta discografica che investe nel mio progetto. Essendo oltretutto un emergente mi sento un privilegiato. Il palco è grande, quindi riusciremo a fare tutto regolarmente».

La scaletta come sarà?

«Presenterò Figli delle favole. Ci saranno delle cover perché mi piace fare alcuni brani alla Faustini, prendendo in prestito parole altrui e vestendole con le mie emozioni. Ad aprire il concerto sarà Francesca Miola, finalista di Area Sanremo. Avrò anche un ospite plurale: posso dire solo questo per non togliere la sorpresa. Per il resto, cercherò di abbracciare il pubblico con la musica».

Il Covid in qualche maniera entrerà nel concerto, al di là delle norme?

«Mi piace sempre ricordare il privilegio che abbiamo già solo nell'essere vivi. Mi sveglio ottimista ogni giorno e questo atteggiamento mi fa lamentare di meno. Penso ai morti che ci sono stati a Bergamo e Brescia: credo che l'unica cosa che possiamo fare sia concentrarci sulle cose belle».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA