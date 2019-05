Emozione Almodovar alla Fondazione Prada. Sarà lo stesso regista spagnolo a inaugurare, domani, la rassegna Soggettiva da lui curata per la Fondazione Prada, composta da otto film spagnoli e accompagnata da un programma che include 9 lungometraggi realizzati dal regista dal 1983 al 2004 e 4 film prodotti da El Deseo, la casa di produzione fondata da Pedro e Agustn Almodvar.

Domani alle 21 il regista parla dell'ultimo Dolor y Gloria presentato al Festival di Cannes, il film per cui l'attore feticcio Antonio Banderas ha vinto la Palma come miglior protagonista. Seguirà la proiezione in lingua originale con sottotitoli. Poi la rassegna prende il via, tra gli 8 film spagnoli da lui selezionati (dal 6 giugno al 26 luglio) e la sua produzione (dal 2 giugno all'8 luglio). «Quando ho selezionato gli 8 film spagnoli» racconta Almodovar «ho cercato di scegliere quelle pellicole che hanno superato la prova del tempo, confermando il loro valore cinematografico. Ho anche voluto presentare al pubblico italiano una serie di film raramente o mai proiettati al di fuori della Spagna».

I film sono Peppermint Frappé (Frappé alla menta), 1967 di Carlos Saura; El Verdugo (La ballata del boia), 1969 di Luis Garca Berlanga; El espritu de la colmena (Lo spirito dell'alveare), 1973 di Vctor Erice e Furtivos e 1975 di José Luis Borau, girati durante l'ultimo periodo della dittatura di Francisco Franco. E ancora Arrebato, 1979 di Iván Zulueta; Tésis, 1996 di Alejandro Amenábar; Blancanieves, 2012 di Pablo Berger e Magical Girl, 2014 di Carlos Vermut.

I titoli di Almodovar spaziano da L'indiscreto fascino del peccato al celeberrimo Donne sull'orlo di una crisi di nervi fino alla Mala educacion.

Evento con Pedro Almodovar. Il 1° giugno. Fondazione Prada. Largo Isarco, 1. Ore 21. Biglietto 8 euro

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

