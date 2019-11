Elda Lanza, la prima Signorina Buonasera

La scrittrice e giornalista milanese Elda Lanza, conosciuta da tutti come prima presentatrice della Rai e poi come giallista grazie al successo di Niente lacrime per la signorina Olga, Il matto affogato, Il venditore di cappelli, è morta ieri mattina a Castelnuovo Scrivia, dove ormai risiedeva da anni, dopo aver vissuto a lungo nella sua città d'origine.

Classe 1924, aveva compiuto da poco 95 anni. Tutti vissuti in modo intenso e segnati dai tanti incontri con scrittori, intellettuali e artisti del Novecento: da Jean Paul Sartre a Simone de Beauvoir, da Walter Chiari a Dario Fo, da Giorgio Gaber a Eugenio Montale. Femminista attiva e convinta aveva studiato alla Cattolica di Milano e poi alla Sorbona di Parigi. Nel 1952 aveva iniziato a lavorare in Rai, ed era così stata la prima presentatrice televisiva italiana.

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

