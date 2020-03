DAI BLAUGRANA COUTINHO E GRIEZMANN

Alessio Agnelli

MILANO - Lautaro, il Barça cala gli assi Coutinho e Griezmann. Non solo carte marginali (Semedo e Todibo, chiusi in blaugrana), d'esperienza (il classe '87 Vidal) o buone per l'immediato e in prospettiva (il 23enne Arthur). Da Barcellona, a stretto giro di posta, potrebbero arrivare anche i carichi' pesanti per convincere l'Inter a privarsi di Lautaro Martinez nella prossima finestra di mercato.

All'anagrafe Philippe Coutinho ed Antoine Griezmann, colpi ad effetto del presidente catalano Bartomeu nelle ultime 2 stagioni e possibili pedine di scambio con El Toro, Zhang permettendo. Finora, da Suning è arrivato infatti un secco no ad ogni soluzione che non sia la clausola (di 111 milioni, valida dal 1° al 15 luglio per i club esteri) per l'argentino, compresa la prima proposta articolata (70 milioni più Semedo e Vidal) del Barcellona, rispedita al mittente. Ora non resta che attendere l'effetto Coutinho o Griezmann nei discorsi fra club, tenuto conto delle valutazioni da top players (100 milioni cadauno) dei 2 blaugrana e dell'esiguo conguaglio pro Inter per il cartellino di Lautaro. Appuntamento, quindi, alla prossima puntata.

