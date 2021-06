Alessio Agnelli

Inter, grattacapo Epic-Brozo: Inzaghi vuole affidargli il centrocampo, il croato chiede un ingaggio top per rinnovare. Partendo dal doppio presupposto che Marcelo Brozovic non stia contemplando, per ora, altre opzioni oltre all'Inter, come la società di viale Liberazione, già d'accordo con Simone Inzaghi per la conferma in rosa del 28enne di Zagabria, con gli Europei in arrivo potrebbero aumentare gli estimatori (per il croato, già trattato dal Psg -in uno scambio con Paredes- la scorsa estate e sondato dall'Arsenal negli ultimi mesi) e i rischi, per Marotta&Ausilio, chiamati ad un rinnovo di contratto in tempi brevi, e ancora tutto da definire. Il summit con il padre-agente del nazionale croato, fresco di nomina, andrà, infatti, in scena a stretto giro di posta. Ma ci sarà da discutere, e da venirsi incontro, per arrivare a un'intesa. Brozovic, all'ultimo, importante contratto in carriera, punta ai 5,5/6 milioni di stipendio, per prolungare dal 2022 al 2024. La società è disposta a riconoscergli un aumento: dai 3,5 attuali, fino a sfiorare il tetto dei 5 milioni netti l'anno. Ma non di più, anche per non appesantire un monte ingaggi, che verrà, invece, alleggerito dei 4,7 (fino al 30 giugno del 2022) di Perisic, secondo croato nerazzurro in vetrina ad Euro2020, ma per trovare acquirenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 05:01

