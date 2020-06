Oroscopo del weekend di Paolo Fox: Leone fatica con Saturno contro, bene invece Ariete e Toro

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 10:16

Cosa dicono le stelle per il? Come ogni settimanaha studiato gli astri e ha raccontato cosa succederà nei vari campi di lavoro, amore e fortuna per i vari elementi dello zodiaco. Ecco le previsioni dell'segno per segno.. Momento positivo per l'amore, potrete fare nuovi incontri. Siete troppo pensierosi e sarà facile innervosirvi. Sul lavoro si può ottenere qualcosa di buono.. State vivendo un momento di grande energia, contratti ed esami sono favoriti, ma anche sul lavoro ci sarà un netto recupero.Ultimamente in amore non siete soddisfatti e volete far valere le vostre idee. Non fatevi prendere dalla paura sul lavoro, le nuove opportunità possono essere molto interessanti.. Non rimandate le discussioni in amore. Sul lavoro ci vuole cautela, cercate di non fare passi azzardati.Nel weekend vivrete giornate molto positive per i sentimenti e qualche attrito potrà essere risolto. Con Saturno opposto sono probabili i cambiamenti in ambito lavorativo, ma alcuni potrebbero essere imposti.. In amore ci vuole cautela, c’è ancora qualche problema. Bene il lavoro. Fate cautela con le persone del segno del Cancro e dei Gemelli.Se in amore qualcosa non va parlatene subito. Sul lavoro ci sono dei ritardi, cercate di mantenere la calma.Rimandate al weekend le questioni sentimenatali imposrtante. I problemi sul lavoro iniziano a trovare risposte dalla prossima settimana.Anche le relazioni più solide potrebbero risentire di qualche problema in amore, ci vuole pazienza. Cercate di non eccedere.. State vivendo un momento complicato in amore, riflettete bene su quello che fate. Bene il lavoro e lo studio.In amore anche il problema più piccolo potrebbe sembrare insormontabile. Bene i progetti che riguardano la seconda parte di questo 2020.Il fine settimana sarà agitato per quanto riguarda l'amore. Fate progetti per i prossimi mesi. Sul lavoro i dipendenti potrebbero avere una conferma.