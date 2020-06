L'Oroscopo settimanale di Paolo Fox: ancora fortuna per lo Scorpione, due stelle a Cancro e Capricorno

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Giugno 2020, 13:23

torna con l'settimanale. Asi è soffermato sulle previsioni quotidiane per ogni segno zodiacale per poi sbilanciarsi sui prossimi giorni. Ha attribuito le consuete stelle della fortuna premiando ancora una volta loFanalino di coda in questa speciale classifica è il. Troppe tensioni e due stelle anche per il segno delDue stelle al Cancro. Questa settimana inizia in maniera un po' particolare. Ci sono tensioni, il consiglio è di non esagerare con le polemiche. Tutti gli accordi devono essere gestiti con un po' di attenzione perché Giove è dissonante. Siate cauti ed evitate tensioni. Potreste capire di essere stati eccessivi.Due stelle al Capricorno, che si trova in piena riflessione. Ci sono giornate in cui dovete lottare con persone poco chiare e coerenti. Voi lo siete sempre anche al costo di perdere qualcosa. Oggi e domani qualche capriccio, mantenete una buona postura per evitare problemi alla schiena.Tre stelle al segno dei Gemelli. La settimana parte in maniera lenta, ma poi migliora. Chi è in crisi potrà chiudere la relazione e cominciarne una nuova; chi ha avuto solo qualche contrasto potrà d’ora in poi recuperare l’intesa della coppia.Tre stelle, ma potete far vedere quanto valete. Nonostante quello che è successo, l'oroscopo premia. Ricordate che il successo dipende dalla vostra capacità di azione. Avete le persone che vi motivano, ma siete sotto pressione. Una situazione di disagio cui risentirete anche nel weekend. Attenzione ai disturbi psicosomatici.Vi trovate un po' a disagio. L'importante è avere una persona cara. Stanno peggio le persone che non hanno qualcuno come punto di riferimento. Tre stelle anche al segno della Bilancia.Tre stelle al Sagittario che ha voglia di recuperare questi mesi perduti. Ritrovare un po' di tranquillità è necessario, ma oggi siete ancora sotto pressione. L'amore riprenderà ad agosto quando Venere non sarà più contraria.Quattro stelle per l'Ariete. Vi trovate in una condizione di forte stress anche per le questioni economiche e legali. Non prendete tutto sulle vostre spalle.Quattro stelle ai Toro. Ogni tanto Saturno sarà contrario, ma il 2020 è particolarmente costruttivo e vi conviene non rimandare nulla, soprattutto le decisioni importanti che possono farvi voltare pagina.Quattro stelle anche al segno del Leone. Ancora molte tensioni dal punto di vista lavorativo. Meglio rafforzare l'amore. Non sono esclusi incontri interessanti nelle prossime settimane.La vita degli Acquario si è trasformata e tutto quello che è capitato offre l'occasione di trasformarsi, di evadere. Complice la persona giusta, potete fare grandi cose. Quattro stelle.Cinque stelle allo Scorpione, che trova qualche problema nella vita di tutti i giorni. Forse non volete fare sempre le stesse cose, quelle per le quali siete costretti. Tranquilli perché dietro l'angolo c'è una soddisfazione.Cinque stelle al segno dei Pesci.Hanno tanto bisogno di affetti e sentimenti. Se ultimamente avete capito di aver dato troppo spazio alle questioni pratiche, adesso dovete recuperare qualcosa in amore. Agosto è un mese importante.