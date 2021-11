Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal primo novembre: la classifica dei segni

L'Oroscopo di Paolo Fox arriva puntuale all'inizio della settimana, la prima del mese di novembre. Nello studio de I Fatti Vostri l'astrologo stila la classifica e dà i consigli ai vari segni zodiacali. «Un pacchetto di pianeti nervosetti porta tensioni a qualcuno», spiega Fox. La classifica, infatti, vede come fanalino di coda l'Acquario, mentre sul podio ci sono i segni d'acqua.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX

ACQUARIO Metà settimana difficile per l'Acquario, al dodicesimo posto. I pianeti portano un po' di tensione, dovete farvi valere. Il momento è passeggero e ci saranno stelle importanti. Pronti per il recupero.

LEONE All'undicesimo posto il segno del Leone. In questi giorni vi ponete dei dubbi, non fate voli pindarici. State attenti se siete in conflitto sul lavoro e nelle relazioni interpersonali.

ARIETE Al decimo posto della classifica il segno dell'Ariete. Camminate con il vento contro, non vi preoccupate, abbiate pazienza e le cose cambieranno. La settimana inizia in maniera faticosa.

TORO L'opposizione planetaria porta i nodi al pettine per il toro, al nono posto. Direte tutto quello che pensate, tra mercoledì e venerdì, potrete mettere i puntini sulle i nella relazione sentimentale.

SAGITTARIO Il Sagittario si colloca all'ottavo posto della classifica di Paolo Fox. Ci sono delle tensioni, ma potete superarle. Ci saranno opportunità sul lavoro, attenzione a quello che vi circonda.

BILANCIA Al settimo posto della classifica di Paolo Fox c'è il segno della Bilancia. Il consiglio dell'astrologo è di cercare di stare sereni. Potete avere a che fare con persone fuori controllo.

VERGINE A metà classifica, al sesto posto, troviamo il segno della Vergine. Non vi arrabbiate all'inizio della settimana, da venerdì arriva Venere che vi farà innamorare. Abbiate fiducia.

GEMELLI Al quinto posto della classifica dell'astrologo Paolo Fox troviamo il segno dei Gemelli. Situazione buona questa settimana per chi vuole fare scelte importanti per il proprio futuro.

CAPRICORNO Sfiora il podio il segno del Capricorno piazzandosi al quarto posto della classifica. Non dite tutto quello che pensate, fatevi scoprire. Da venerdì arriva Venere per molti mesi

PESCI Buona settimana per i Pesci, sul gradino più basso del podio. Avete una grande forza e da questo momento arriva una stagione emozionante. Scordate il passato, arriva qualcosa di nuovo.

SCORPIONE I segni d'acqua hanno emozioni in più. Anche lo Scorpione avrà una buona settimana e per questo l'astrologo Paolo Fox lo colloca al secondo post della classifica di questi giorni.

CANCRO Anche per questa settimana il Cancro è al primo posto della classifica di Paolo Fox. Potete iniziare nuovi progetti, vi darete da fare. Qualche piccolo spigolo da smussare nel weekend in amore.

