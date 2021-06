L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 21 giugno: le previsioni segno per segno, ecco i più fortunati

Torna l'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 21 al 27 giugno 2021. L'astrologo fa le consuete previsioni su come saranno i prossimi giorni per tutti i segni zodiacale soffermandosi su amore, lavoro e fortuna. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, ma come dice sempre Paolo Fox queste sono solo le indicazioni delle stelle, poi sta a ognuno di noi agire: «Non credete ma verificate».

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA SETTIMANA

ARIETE L'Ariete ha recuperato nelle ultime settimane e può contare su quattro stelle per questa settimana. In amore e nei sentimenti fate fatica a dimenticare il passato, ma non lasciatevi prendere dalla solitudine. Sul lavoro i traguardi attesi non sono stati raggiunti e siete stanchi, ma arrivano novità.

TORO Cinque stelle per il Toro, che gode di Venere in aspetto favorevole. Si consiglia prudenza nelle giornate di lunedì e martedì perché potrebbero essere piuttosto tese. Cercate di risolvere i problemi di coppia, specie con Acquario e Leone. Sul Lavoro bisogna mettersi in gioco con nuovi obiettivi.

GEMELLI Quattro stelle per i Gemelli alle prese con la ricerca di un partner o di un'avventura se sono single. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana inizia in modo positivo, Mercurio ancora in transito nel vostro segno porta qualche bella novità.

CANCRO Nuovi amori e grande energia per il segno del Cancro. Se la coppia funziona bene, potreste fare un discorso importante a metà settimana. Sul lavoro le decisioni importanti saranno in vista dell'autunno.

LEONE Nuove emozioni per chi appartiene al segno del Leone, che in questa settimana potrebbe avere cinque stelle. Venere transiterà nel segno, ma attenzione nei rapporti con Acquario e Scorpione. Il consiglio è di evitare discussioni finanziarie. Da mercoledì meglio per il lavoro.

VERGINE Paolo Fox assegna quattro stelle alla Vergine. I sentimenti latitano forse perché siete concentrati sul lavoro. Con una persona dei Pesci, invece, bisognerà ritrovare serenità. Sul lavoro cercate di evitare contrasti nella giornata di giovedì.

BILANCIA Settimana buona per la Bilancia. In amore, qualche agitazione di troppo e il desiderio di ritrovare la serenità. Sul lavoro questa settimana non andrà male, ma avete qualche difficoltà nelle relazioni con le persone che vi circondano al lavoro.

SCORPIONE Risveglio dei sentimenti per lo Scorpione, che in questa settimana potrebbe fare nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, invece, non sottovalutate le occasioni che nascono in questo periodo, perché Giove è favorevole.

SAGITTARIO Paolo Fox consiglia al Sagittario di cercate di dimenticare il passato e di superare le storie impossibili con persone già impegnate. Per quanto riguarda il lavoro, non siete più nella fase di grande rallentamento. Settimana da quattro stelle.

CAPRICORNO L'amore non va a gonfie vele e porta confusione, ma è un periodo di transizione. Aspettate anche un cambiamento di lavoro, ma per ora dovrete accettare quello che c’è.

ACQUARIO Tre stelle per l'Acquario. Tensioni in amore e se una storia è in crisi, da domenica 27 dovrete usare cautela. Sul lavoro siete propositivi, ma vi mancano i fondi per avere la svolta agognata.

PESCI Ai Pesci le stelle chiedono un po’ di attenzione nei sentimenti. Le cose vanno meglio dopo un mese di tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è nel segno ma per poco tempo. Datevi da fare.

