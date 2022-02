L'Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 5 e 6 febbraio 2022: ecco i segni zodiacali favoriti dalle stelle

L'Oroscopo di Paolo Fox del weekend è un appuntamento molto atteso. Le previsioni di oggi sono relative al fine settimana 4-5-6-febbraio 2022. Ecco i segni favoriti dalle stelle e quelli che devono pazientare e recuperare, ma anche per loro ci saranno delle novità. L'astrologo più famoso della tv, che si è assentato da I Fatti Vostri a causa del Covid, continua a dare i consigli a tutti i segni zodiacali.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL WEEKEND

ARIETE: Weekend che metterà alla prova i sentimenti per il segno dell'Ariete. Qualche piccola discussione, ma il mese resta positivo. Sul lavoro nuovi progetti in cantiere.

TORO: Il weekend del segno del Toro procede bene soprattutto per i sentimenti. I nuovi amori sono promettenti, ma domani potrebbe esserci qualche tensione. Dovete recuperare sul lavoro.

GEMELLI: Per i Gemelli il weekend aiuta a rivedere un rapporto d'amore. Attenzione alle discussioni. Domani andrà meglio, ma bene evitare le dispute.

CANCRO: Il segno del Cancro deve evitare le polemiche. Ogni parola va dosata. Siete molto stanchi, siate pronti a chiarire.

LEONE: Il Leone ha poco tempo per i sentimenti, ma il weekend dovrebbe favorirlo soprattutto per quanto riguarda i nuovi incontri. Stanchezza in altri campi.

VERGINE: Conflitti in arrivo questo weekend per il segno della Vergine. Il consiglio è di superare le divergenze. Domani legami favoriti, ma non stancatevi troppo.

BILANCIA: Prudenza in amore per il segno della Bilancia questo weekend. Bisogna imparare a ricostruire e a risolvere i problemi. Bene sul lavoro.

SCORPIONE: Per il segno dello Scorpione l'amore va a gonfie vele questo weekend. Si può vivere una nuova storia. Domani è favorito, agitazione in altri campi.

SAGITTARIO: Il Sagittario potrà contare su buone nuove economiche, ma in amore non va così bene. Non dovete strafare sul lavoro.

CAPRICORNO: Per il Capricorno questo weekend porta bene alle relazioni. Attenzione a non aprire vecchie questioni.

ACQUARIO: Tanto impegno sul lavoro nel weekend dell'Acquario. Qualche piccola titubanza nei sentimenti.

PESCI: Il weekend dei Pesci è romantico. Giove che favorisce proposte di matrimonio. Fine settimana di recupero e novità in arrivo.

