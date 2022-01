Paolo Fox, Oroscopo della settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio: ecco i segni favoriti

Come ogni lunedì i fan di Paolo Fox consultano l'Oroscopo della settimana. Oggi occhi sui giorni che vanno dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022. L'astrologo interroga le stelle e fornisce i consigli per tutti i segni zodiacali. Ci sono quelli più fortunati e quelli che devono pazientare. E come sempre l'astrologo ribadisce: «Verificate, non credete».

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX PER LA SETTIMANA DAL 31 GENNAIO

ARIETE Per il segno dell'Ariete settimana da tre stelle. In amore cercate di ritrovare fiducia perché Venere non è ancora in buon aspetto. Dovrete aspettare perché recupererete. Non insistete, mentre sul lavoro arriveranno i riconoscimenti.



TORO Cinque stelle per il segno del Toro questa settimana. La protezione di Venere vi aiuta a fare nuove amicizie. Sul lavoro sono in arrivo nuove opportunità. Attenzione alle spese.

GEMELLI Cinque stelle per il segno dei Gemelli. Favoriti i nuovi incontri e le passioni. Siete soliti annoiarvi davanti alla routine. Sul lavoro non tiratevi indietro: in arrivo buone notizie.

CANCRO Tre stelle al segno del Cancro. Cercate di chiarirvi con il partner, mentre sul lavoro rimpiangete qualcosa. Siate diplomatici.

LEONE Quattro stelle per il segno del Leone. Nei sentimenti qualche tensione che potrebbe compromettere anche relazioni importanti. Evitate di essere troppo polemici. Sul lavoro potete vivere un cambiamento.

VERGINE Ancora cinque stelle per il segno della Vergine. L’amore va a gonfie vele. Sul lavoro avete superato un periodo particolarmente difficile, ma le cose si sono risolte e tutto andrà per il meglio.

BILANCIA Tre stelle per la Bilancia, che in amore vive un po’ di agitazione. Se vivete una storia difficile o che non vi fa stare bene, forse è il caso di voltare pagina. Sul lavoro prendete un po' di riposo.

SCORPIONE Quattro stelle per lo Scorpione. Venere favorisce gli incontri. Chi è single ha voglia di innamorarsi e trovare l’anima gemella. Sul lavoro saranno riconosciuti i vostri meriti.

SAGITTARIO Per il Sagittario tre stelle. In amore siete annoiati e volete qualcosa di diverso. Nuovi incontri in arrivo. Sul lavoro cercate di non sottovalutare le proposte, valutatele.

CAPRICORNO Cinque stelle al Capricorno. In amore Venere vi protegge e vi rende affascinanti. Sul lavoro nei prossimi mesi ci saranno belle novità.

ACQUARIO Tre stelle all'Acquario che pensa troppo al passato. L'astrologo consiglia di non tornare sulle vecchie fiamme. A marzo ci sarannp nuovi incontri. Sul lavoro sarà necessario un taglio, anche se doloroso.

PESCI Cinque stelle ai Pesci. In amore gli incontri sono favoriti. Sul lavoro è il momento di pensare al futuro.

