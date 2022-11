Oroscopo 2023, questi segni potrebbero ricevere tanti soldi nel nuovo anno

Verso la fine dell’anno, arrivano puntuali le varie previsioni in base al segno zodiacale. Anche per il 2023 non manca l’oroscopo e la classifica dei segni zodiacali più fortunati. Ci ha pensato Paolo Fox, l’astrologo de I Fatti Vostri a svelare qualcosa in più sul settimanale DiPiù. Secondo Paolo Fox l’Ariete deve iniziare da adesso a sfruttare le congiunzioni astrali per migliorare la propria posizione professionale nel 2023. Ottime potenzialità per i Gemelli che dal 2023 hanno un bel po’ di nuovi progetti su cui impegnarsi. Il Leone è pronto ad accogliere i cambiamenti che il nuovo anno porterà e i single saranno anche in grado di trovare un po’ di felicità: attenzione alla scarsa flessibilità e all’orgoglio che potrebbero ostacolarvi in entrambi gli ambiti. Il Sagittario sembra favorito nel cominciare nuovi progetti, nell’avviare un’attività e avrà la strada spianata per programmare al meglio le tempistiche. Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Questi segni hanno la probabilità di perdere il lavoro nel 2023: cosa dice l'oroscopo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA