Gran parte dei passeggeri a bordo erano iraniani: lo ha detto all'agenzia di stampa Irna Qassem Biniaz, un funzionario del ministero delle Infrastrutture stradali iraniano. Il funzionario ha anche precisato che l'incidente sarebbe stato provocato da ll'incendio ad un motore.

Intanto il portavoce dell'Aviazione civile iraniana Reza Jafarzadeh ha annunciato che è stata ritrovata una delle due scatole nere del Boeing 737 dell'Ukrainian International Airlines precipitato questa mattina a sudest di Teheran. Citato dall'agenzia di stampa Fars, Jafarzadeh ha spiegato che la scatola nera è stata individuata da una squadra d'indagine e che si trova in buone condizioni. Continuano le ricerche per individuare la seconda scatola nera, ha concluso.



L'Iran non darà a Boeing le scatole nere dell'aereo ucraino. Lo riporta l'agenzia iraniana Mehr detto il capo dell'aviazione civile iraniana Ali Abedzadeh senza senza specificare in quale Paese saranno inviate per essere analizzate.

dell'Ukrainian Airlines era partito alle 5 del mattino ora locale da Teheran diretto a Kiev. È precipitato subito dopo il decollo in un campo alla periferia della capitale iraniana.La US Federal Aviation Administration ha vietato a tutti i voli commerciali di entrare nello spazio aereo iraniano ed iracheno dopo il lancio di missili contro le basi militari Usa in Iraq, sottolineando «rischio» di «possibili errori di calcolo e di identificazione» in caso di lancio di missili.