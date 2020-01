Terremoto in Iran, dove una scossa di magnitudo 4.9 si è registrata questa mattina a 10 chilometri a sudest di Borazjan, a 70 chilometri dall'impianto nucleare di Bushehr, nell'Iran sudorientale. Lo riferisce l'Usgs, affermando che dato il suo epicentro si tratta di un «evento naturale».

IMAGE: Location of 4.9 magnitude quake in Iran



