New York, la stilista Kate Spade trovata morta nel suo appartamento: vestì Kate Middleton

La celebre suola rossa delle Louboutin non costituisce di per sé un marchio. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, dopo che il creatore aveva fatto causa alla società olandese Va Haren per aver venduto nel 2012 scarpe da donna con tacco alto la cui suola era rivestita di colore rosso. Christian Louboutin ha registrato il suo marchio definendolo "nel colore rosso (Pantone 18-1663TP) applicato alla suola di una scarpa come rappresentata (il contorno della scarpa non fa parte del marchio ma ha lo scopo di evidenziare la posizione del marchio)".Secondo i giudici di Lussemburgo, però, "non risulta che un colore in sé, senza delimitazione nello spazio, possa costituire una forma" né che un marchio possa essere mirato a tutelare "solo l'applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto". Per di più, il rosso in questione non è nemmeno originale o unico, al contrario, è un colore industriale "precisato mediante un codice d'identificazione riconosciuto a livello internazionale".