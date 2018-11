Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Maglioni, cappellini, copricollo e sciarpe: la nuova collezione di kit per l’inverno diè oggi disponibile sul sito del brand internazionale di moda, maglia e uncinetto.La collezione è firmata da, volto noto per aver interpretato nell’acclamata serie Breaking Bed il tormentato personaggio di Jane Margolis. Più di recente la si è ammirata anche nel telefilm d’avventura The Defenders trasmesso negli Stati Uniti. Si tratta della seconda collaborazione di Krysten con il brand.Da sempre appassionata del lavoro a maglia, e soprattutto convinta delle virtù terapeutiche del passatempo, l’attrice originaria di Bloomsburg (Pennsylvania) ha coronato un sogno: firmare una linea di modelli da realizzare con il knitting. I creatori di We Are Knitters (gli spagnoli María José Marín e Alberto Bravo) sono rimasti talmente colpiti dai post su Instagram dedicati alle lavorazioni a maglia da lei realizzate, che le hanno immediatamente chiesto di disegnare una propria linea.“Adoro We Are Knitters! – ha dichiarato l’attrice in relazione alla partnership creativa - I loro modelli sono tutte proposte che indosserei comunque nella vita reale, ma penso che tutto sia più carino e divertente quando provi a realizzare le cose da sola. L’idea della collaborazione è stata graduale perché io uso e amo tutti i loro filati: ho iniziato a pubblicare i miei progetti e taggarli sui social media. In generale si tratta di una passione che ho ereditato da una mia nonna che è sempre stata appassionata del lavoro a maglia. Una passione che ancora oggi, come all’epoca dei miei esordi come attrice, mi sostiene per combattere lo stress della mia professione”.La proposta di Krysten per We Are Knitters (WAK x Krysten Ritter 18) si articola attraverso quattro kit i cui prodotti finali sono i classici capi di abbigliamento per la stagione più fredda. Come da tradizione eccelle laqualità dei filati (lana peruviana), ed è veramente intrigante la selezione dei colori dei filati, che abbraccia una vastissima gamma di tonalità.