Kate Middleton, ricicla gli orecchini di Lady Diana e li modernizza con un piccolo dettaglio

Ben poco si può criticare il look di. È stata perfetta durante la visita a Dundee, in Scozia, per l’inaugurazione del Victoria & Albert Museum, dove ha sfoggiato un cappottino tartan per rendere omaggio al popolo scozzese che ha avuto modo di indossare già in altre occasioni, ma abbinato con accessori diversi.Molti però hanno notato un altro dettaglio che conferiva allo stile diquel quid in più: gli orecchini. La moglie del Principe William adora quegli orecchini, sono in pendant con l’anello di fidanzamento e soprattutto appartenevano a Lady Diana, anzi pare fossero tra i suoi preferiti.