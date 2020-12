Gucci, gli occhiali "capovolti" venduti a 513 euro. Ironia sui social: «Ma perché?»

Gucci è stato deriso sui social per aver venduto un paio di occhiali da sole "capovolti" per 513 euro. Il rivenditore italiano di lusso descrive l'articolo sul suo sito web come «una versione non convenzionale delle montature a occhi di gatto ispirate agli anni '50 e '60». Lo riporta The Indipendent .

Nella descrizione si legge: «Questi occhiali da sole sono presentati con un design invertito che ha creato un effetto 'capovolto'. Le montature e le aste sono create utilizzando più strati di acetato bianco e nero. Dettagli floreali smaltati e un minuscolo logo Gucci arricchiscono ulteriormente il design.

Sui social, c'è anche chi ha scherzato sulla forma inedita della montatura: «Gucci, perché lo facciamo?». E ancora: «Questi designer vengono messi in quarantena e stanno impazzendo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Dicembre 2020, 23:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA