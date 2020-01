Antonio Martino, la leggenda di Tanabata porta il Rinascimento giapponese ad Altaroma

Il Rinascimento giapponese di Antonio Martino in passerella ad Altaroma. La collezione autunno-inverno è ispirata dall'antica leggenda giapponese di Tanabata che narra di due amanti che, separati per volere degli dei, sono costretti a vivere il loro amore solo il settimo giorno del settimo mese, una volta l'anno.

I colori sono il rosso dei ricami o delle ste, il bianco e il nero, un sorprendente blu che fa da contrasto al rosa. Giubbotti, cappe, felpe, abiti e capispalla dalle forme nuove, con particolari che sfidano la forza di gravità. Long dress realizzati per esaltare la femminilità e la sensualità della donna che, grazie all'originalità degli abiti, potrà provare la sensazione di essere ammirata intensamente come suggerisce la storica leggenda nipponica.



Sabato 25 Gennaio 2020, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA