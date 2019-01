Lotto, Superenalotto e 10eLotto, Leggo.it le estrazioni di oggi, martedì 15 gennaio 2019: ecco i numeri vincenti e tutte le quote. Per il Superenalotto anche oggi non ci sono stati 6 né 5+ e il jackpot per la prossima estrazione è salito a 92 milioni di euro: la combinazione vincente è 8 43 51 56 57 87, Numero Jolly 25, Numero Superstar 18.



LOTTO, LE RUOTE

BARI 77 66 67 10 78

CAGLIARI 88 24 43 18 20

FIRENZE 57 4 58 5 64

GENOVA 18 26 69 88 32

MILANO 9 10 83 76 42

NAPOLI 65 70 4 40 77

PALERMO 9 27 63 83 58

ROMA 11 37 13 47 81

TORINO 73 10 44 15 47

VENEZIA 56 82 40 21 13

NAZIONALE 59 37 40 81 29



SUPERENALOTTO, COMBINAZIONE VINCENTE

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.7 di oggi:Punti 6: NESSUNOPunti 5+: NESSUNOPunti 5: 2 totalizzano Euro: 90.052,33Punti 4: 432 totalizzano Euro: 421,31Punti 3: 17.926 totalizzano Euro: 30,72Punti 2: 296.192 totalizzano Euro: 5,79Punti 6SB: NESSUNOPunti 5+SB: NESSUNOPunti 5SS: NESSUNOPunti 4SS: 3 totalizzano Euro: 42.131,00Punti 3SS: 116 totalizzano Euro: 3.072,00Punti 2SS: 2.160 totalizzano Euro: 100,00Punti 1SS: 15.427 totalizzano Euro: 10,00Punti 0SS: 35.013 totalizzano Euro: 5,00Vincite Immediate: 13.105 totalizzano Euro: 327.625,00Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 92.000.000,00