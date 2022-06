10eLotto, centrate sei vincite per 132 mila euro: ecco dove

10eLotto: Veneto protagonista, a Resana centrate vincite sei per 132 mila euro. La vincita più importante di martedì 21 giugno però arriva da Roma, dove è stato realizzato un 9 Oro da 50 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,3 milioni di euro per un totale di oltre 1,7 miliardi da inizio anno.

Il concorso del 10eLotto di martedì 21 giugno premia il Veneto e in particolar modo Resana, in provincia di Treviso, dove sono state centrate sei vincite per un totale di 132 mila euro. Le più alte, entrambe da 26 mila euro, spiega agipronews, sono arrivate grazie a due 3 Oro da 26 mila euro, seguite da quattro 3 Extra dal valore di 20 mila euro ciascuno.

Tuttavia la vincita più importante di giornata arriva da Roma, dove è stato realizzato un 9 Oro da 50 euro, mentre ad Avezzano sono stati vinti 40.002 euro con un 9 Extra. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,3 milioni di euro per un totale di oltre 1,7 miliardi da inizio anno.

