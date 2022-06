Lotto: a Messina vinti 45 mila euro con un terno secco

Il concorso del Lotto del 21 giugno premia Messina, dove un terno secco (18-44-50) sulla ruota di Palermo ha premiato un fortunato giocatore che si porta a casa 45 mila euro. Ma la fortuna ha viaggiato per tutto lo stivale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 10 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 512,7 milioni dall’inizio dell’anno.

Si festeggia anche a Fonte Nuova, in provincia di Roma, dove sono stati centrati tre ambi e un terno per una vincita del valore di 18.250 euro. Una cinquina Simbolotto, rende noto agipronews,premia uno scommettitore di Barile, in provincia di Potenza, che può così incassare 16.304 euro.



Festa anche in Veneto, a Trebaseleghe, in provincia di Padova, dove è stato centrato un ambo da 15 mila euro. Da segnalare anche una vincita a Chieri, in provincia di Torino con 14 mila euro vinti grazie a tre ambi e un terno. Infine, un fortunato giocatore di Iglesias, in provincia del Sud Sardegna, può festeggiare portandosi a casa 11.875 euro con tre ambi e un terno sulla ruota di Cagliari.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 15:52

