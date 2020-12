Amanda Sandrelli racconta "Veglia su di me", favola di Natale in musica dell'Accademia di Santa Cecilia: libro con playlist

Una famiglia strampalata, unita dall’amore per la musica. Il papà suona il pianoforte jazz, la mamma canta, e tra loro c’è Dora - 11 anni - che vive in un mondo tutto suo nel quale la musica e la famiglia sono una cosa sola, in un grande caloroso abbraccio.

Sono questi i protagonisti della strenna di Natale per i piccoli dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: “Veglia su di me”, libro (con playlist on line) di Matteo Corradini (premio Andersen 2018) con la voce narrante di Amanda Sandrelli, le musiche di Orazio Sciortino, le illustrazioni di Lucia Scuderi (collana I Gusci con Curcio Editore).

Da quindici anni questo è il modo che l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia utilizza, prendendo spunto dalla propria collezione di strumenti antichi, per parlare di musica ai più piccoli. In questo caso, la storia di “Veglia su di me” - intensa, divertente e commovente - offre l’occasione di conoscere meglio il pianoforte, uno degli strumenti più noti e amati da grandi e piccoli (il volume è corredato da una ricca scheda di approfondimento sul pianoforte a cura di Paola Pacetti).

L’audiolibro ha le musiche originali di Orazio Sciortino – uno dei giovani compositori più autorevoli sulla scena internazionale – eseguite al pianoforte da Axel Trolese. E vede l’esordio come lettrice per bimbi dell’attrice Amanda Sandrelli.



Tra i titoli già pubblicati:

Paola Pacetti “Il violino del signor Stradivari” giallo sulla scomparsa di un prezioso Stradivari da un’asta;

Roberto Piumini “La mano farfalla” simbolico e poetico viaggio in un Oriente da Mille e una notte per conoscere le tabla;

Mela Cecchi “Il flauto di Felix” avventurosa vicenda che intrecciando storia e fantasia racconta del ritrovamento di un flauto medievale nel fossato di un antico castello;

Janna Carioli “Il tamburino di Garibaldi” un’intensa amicizia nata grazie a un tamburo durante la marcia delle truppe garibaldine verso Venezia;

Mauro Neri “L’armonica d’argento” la Grande Guerra vista con gli occhi di un ragazzo;

Luigi Dal Cin “Improvvisando”, geniale parallelo tra l’improvvisazione musicale e la letteratura;

Lia Levi “Il segreto di Isabella” che racconta dell’importanza della musica e dell’amicizia in un dopoguerra pieno di energia e vitalità.



“Veglia su di me” di Matteo Corradini, Curci, Milano / Accademia Santa Cecilia, Roma pp. 96 – € 14,00

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA