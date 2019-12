Photoansa 2019: un anno raccontato in immagini. Oggi il libro presentato a Roma, seguiranno Milano e Palermo

Lunedì 2 Dicembre 2019, 20:45

Un libro di foto che racconta dodici mesi, con l’obiettivo di far ripercorrere o scoprire i grandi temi che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso.Giunto alla sua quindicesima edizione, il libroraccoglie oltre 360 scatti in dodici capitoli tematici, per rivivere con gli occhi dei reporter dell’ ANSA i momenti e le tendenze più significative del: immagini di grande impatto visivo, scelte tra le circa 2500 foto che ogni giorno l’Agenzia diffonde in tutto il mondo, riunite in un volumedestinato ai clienti italiani ed esteri che utilizzano i servizi ANSA.Il libro verrà presentato oggi a Roma, al; il Presidente dell’ANSAe l’Amministratore Delegatoapriranno l’incontro cui è prevista la partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte , che commenterà assieme al Direttorealcune immagini particolarmente significative dell’anno trascorso. Interverranno inoltre la Sindaca di Roma Virginia Raggi e il Segretario Generale della Farnesina, assieme a(presidente Federnuoto),(nuotatore),(co-founder Macingo) e(rapper, scrittore e produttore discografico).Giovedi 5 dicembre si replica a Milano , nella sede della; assieme al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana , al Sindaco Giuseppe Sala e all’ambasciatore italiano a Londra, interverranno il Presidente ASVIS, la sondaggista, la Presidente di Save the Planet, la fondatrice della startup Cora e la calciatrice della nazionale femminileA seguire ill’appuntamento di Palermo , ospiti del; parteciperanno il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana e della Fondazione Federico II, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il Sindaco di Lampedusaassieme a(giornalista),(Save the Children),(Fondazione Federico II),(nipote di Andrea Camilleri ) ei (co-fonder Push).“Photoansa 2019” si apre con le elezioni europee che per la prima volta vedono una donna,, alla guida della Commissione della Ue. Seguono le immagini della demolizione dela Genova, e quindi di un’immagine che simboleggia, nella sua tragicità, l’anno trascorso: quella di padre e figlia morti abbracciati sul greto di un torrente al confine tra Messico e Stati Uniti nel tentativo di aggirare il muro fatto consolidare dal presidente Trump. Si ritorna in Italia dove, dalle spiagge della riviera romagnola ai palazzi della politica nella Capitale, si assiste allache lascia il passo, sotto lo sguardo del presidente, alla nuova cPoi Parigi: colpita in pochi mesi dalle violente manifestazioni deie dall’. Le manifestazioni di intolleranza scuotono anche le periferie romane, tra sgomberi di case occupate e proteste contro le famiglie di etnia rom. Ma il volto dominante dell’anno è quello di Greta Thurnberg , la sedicenne svedese che ha trascinato nelle piazze del pianeta milioni di giovani a manifestare sulla tragedia dell’ambiente. Quindi la parola allo sport, con l’assegnazione a Milano-Cortina dei, 70 anni dopo quelli che si erano tenuti nella località ampezzana, e con lache vive la sua esperienza ai mondiali di Francia come una vittoria in uno sport da sempre ritenuto territorio esclusivo dei maschi. Mentre i giovani internettiani che passano ore incollati ai monitor scoprono i ricchissimi, è ancora una donna, F , a chiudere il Photoansa 2019 con la sua ottava medaglia dei 200 stile libero.