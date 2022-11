L'amore nascosto, la storia di una coppia

Dante e Nina sono una coppia che vive a Roma nel secondo dopoguerra. Lei sposa giovanissima, lui tante speranze per il futuro. Arriva il lavoro in macelleria, i soldi consentono di acquistare una villetta e di vivere in un certo agio. Tre figli da crescere ma a Nina non va più bene quella vita. Così a un certo punto dice basta. Nel suo romanzo Amore nascosto Maria Malucelli, docente di psicologia clinica, specialista in psicoterapia, narra una sorta di “thriller affettivo” dove i personaggi scivolano nelle proprie esperienze quasi per caso. Lui sente l’impossibilità di rispondere diversamente a un destino di cui si sente vittima e lei per l’incapacità di prendere in mano la sua vita che crede gestita totalmente da altri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA