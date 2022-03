“Io, combatto”, il libro di Loretta Rossi Stuart: una storia d'amore, di disperazione e di coraggio. Il 10 marzo da Borri Books

Una storia d’amore, di disperazione e di coraggio. E' uscito "Io, combatto", il nuovo libro di Loretta Rossi Stuart. Una cronaca fin troppo comune, di una madre che spera, col suo amore, di salvare dalla catastrofe il figlio tossicodipendente. E un figlio che, proprio per tenere quell’amore concentrato su di sé, non rinuncia alla catastrofe: ricoveri in psichiatria, fughe dalle comunità, il carcere e poi l’ultima spiaggia. Con lo scorrere della lettura avviene qualcosa. Una mamma lottatrice e instancabile ad un certo punto inizia a sentire che la vita le chiede qualcos’altro. In tutto questo sofferto percorso la mamma diventa Madre, finalmente libera da sensi di colpa e manipolazioni. Dedica questo libro a suo figlio, nel non nascosto tentativo di dare sostegno e spunti di riflessione anche ai genitori, ai figli, alla società in generale.

(foto credit Asim Aidari)

Loretta Rossi Stuart, è principalmente attrice e coreografa. Alla seconda prova come autrice, svela in questa testimonianza, la sua complessa missione di madre e quella di un inaspettato impegno sociale. Si scontra con l’inadeguatezza degli strumenti sanitari, legislativi e istituzionali, a cui si rivolge per tentare di recuperare una vita allo sbando, riuscendo a mettere sotto i riflettori emergenze scottanti.

Loretta Rossi Stuart prensenterà "Io combatto", giovedì 10 marzo alle 18 presso Borri Books alla Stazione Termini di Roma

Loretta Rossi Stuart, Io, combatto, Armando editore, pagg. 296, euro 15

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 16:43

