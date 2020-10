Roma, al Tetro Eleusis Gigi de Palo e Anna Chiara Gambini presentano il libro “Adesso viene il bello” sul rapporto genitori-figli: ​«Complesso, ma stupendo»

Il 16 ottobre alle ore 21 al Teatro Eleusis, presso l’Istituito Caterina di Santa Rosa in Via delle Sette Chiese, 243 a Roma, ci sarà la presentazione del libro “Adesso viene il bello” di Gigi De Palo e Anna Chiara Gambini, genitori di 5 figli e autori del blog Openfamiglia. Il libro, uscito nelle librerie il 15 settembre, racconta il tema dell'adolescenza e del rapporto fra genitori e figli. «Complesso, ma stupendo. Come ogni cosa difficile», si legge sulla pagina Facebook.

Alla luce delle linee guida a cui devono attenersi i teatri, anche in questa occasione le presenze saranno contingentate.

La presentazione sarà possibile seguirla anche in diretta su Facebook.

Sarà presente anche don Luigi Maria Epicoco.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 13:27

