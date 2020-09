"Fantàsià", avventure per ogni età: il libro per aiutare i bambini ​ricoverati negli ospedali

Una raccolta di brevi racconti fantasy per tutte le età, per aiutare i bambini affetti da retinoblastoma. Si chiama Fantàsià ed è un’antologia che coinvolge diversi autori, frutto dell’idea dello scrittore Stefano Labbia. Il ricavato del libro, acquistabile su Amazon, sarà interamente devoluto all’Asroo di Siena, che si occupa non solo di finanziare la ricerca contro il tumore oculare più diffuso in età pediatrica, ma anche di finanziare il potenziamento dei centri specialistici e migliorare la qualità della vita dei bambini ricoverati negli ospedali.



A.VV. (a cura di Stefano Labbia), Fantàsià, Amazon, 169 p, 15 euro

