Storie di incredibile felicità, i ragazzi al Gemelli dai reparti di oncologia al lieto fine

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dai giorni tristi vissuti al reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Gemelli all’incredibile felicità dei ragazzi che sono sopravvissuti alla malattia.Con l’impegno e la passione di, da tempo in prima linea nell’insegnamento in ospedale e che raccoglie le esperienze dei suoi tanti allievi, e di Gabriele Manzo, giornalista sensibile e di lungo corso, queste storie a lieto fine sono diventate un volume che in queste settimane così difficili può trasmettere un importante messaggio di speranza. La prefazione di Massimo Giletti impreziosisce il lavoro, con una postfazione di Benilde Naso Mauri, presidente di A.G.O.P. Onlus, che da oltre 40 anni offre accoglienza gratuita e assistenza ai bambini malati di tumore.