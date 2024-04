"Dannati e condannati", la guerra in Bosnia nel libro di Giovanni Luigi Navicello: il 6 maggio la presentazione a Roma

Lunedì 6 maggio ore 18, nella libreria Borri Books di Stazione Termini a Roma si terrà la presentazione del libro: “Dannati e condannati - Welcome ti Sarajevo” dello scrittore Giovanni Luigi Navicello (Cairo Editore). Dialogheranno con lo scrittore Melania Rizzoli e Rita Dalla Chiesa. Durante l’incontro l’attore romano Teo Guarini leggerà alcuni estratti del libro.

“Volete la verità? Vita e morte! In mezzo? Niente, solo noi che siamo partiti e andati, noi che abbiamo visto. La guerra è un racconto di destini, incroci, casualità, in un tempo dove il tempo non conta e le persone vanno via così come sono venute. Volete una bugia? La pace! Noi portiamo cannoni, mortai, fucili, missioni, dove la pace non la vuole nessuno. Andiamo da paesi piccoli e dimenticati, la periferia, alla periferia di tutto. Siamo carne da macello sacrificata all’ultima tregua prima di un’altra battaglia.” Ingresso libero.

